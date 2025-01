Il a suivi le conseil d'un ancien gardien... du Standard: César Huerta se confie sur son arrivée à Anderlecht

Huerta, 24 ans, est arrivé en provenance des UNAM Pumas au Mexique et a signé un contrat dans la capitale belge jusqu'à mi-2029. Débarqué la semaine dernière à Bruxelles, il a assisté au match à domicile perdu 0-3 contre le champion en titre, le Club Bruges, ce week-end. "J'ai reçu un accueil très chaleureux ici", a déclaré avec le sourire l'international mexicain aux 15 sélections.

"Mes coéquipiers semblent très sympathiques, l'adaptation sera facile. Est-ce que je ressens de la pression ? Surtout beaucoup de responsabilités. C'est un beau défi et je suis prêt à le relever. Anderlecht est le plus grand club de Belgique et avait montré de l'intérêt depuis un certain temps. Les premiers contacts remontent à un moment déjà. Ils sont également venus au Mexique et je suis content de ma décision."