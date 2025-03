"C'est l'une des pires mi-temps que j'ai vue de ma vie": Marc Delire fustige la première période du Clasico Standard-Anderlecht

Partager:

Dimanche avait lieu le célèbre Clasico belge, entre le Standard de Liège et Anderlecht. Les Mauves se sont imposés 0-2, grâce à un coup de génie de Thorgan Hazard, et d'une réalisation du jeune Angulo. L'équipe de Dans Le Vestiaire revient sur cette rencontre.

C'était sans doute le match le plus attendu du week-end en Pro League, le Standard reçevait Anderlecht pour un énième classico entre les deux formations. Après une première période assez pauvre, Thorgan Hazard réussissait à placer une superbe frappe (63ème) dans le coin gauche qui laissait Bazunu sans voix. Le jeune équatorien Nelson Angulo (88ème) envoyait une tête sur le montant, et avec l'effet, la balle parvenait à entrer entièrement dans le but, malgré un sauvetage express du portier irlandais. Score finale 0-2. Un manque de créativité des Rouches Les hommes d'Ivan Leko n'ont pas su trouver la faille pour marquer dimanche."Un match ce n’est pas gagner des duels au milieu de terrain puis perdre le ballon, le foot c’est gagner des ballons dans l'entrejeu, se créer des occasions de but et marquer des buts. Alors quand on regarde le nombre d’occasions créées par Anderlecht et par le Standard. Anderlecht se crée 2 grosses occasions en première mi-temps avec l'arrêt du gardien du Standard puis Rits qui rate complètement dans le petit rectangle. Le Standard a aussi 2 occasions, mais Anderlecht, en plus de ses deux occasions, a deux buts. Ok, tu peux dire que le but d’Hazard tombe sur un coup de génie. Mais, c’est aussi ça d’avoir des joueurs de qualité qui décident d’un match. Hazard, c’est peut-être la seule chose de très bien qu’il a fait dans le match. Pour moi, la victoire d’Anderlecht est méritée" affirme Silvio Proto, notre consultant et ancien portier des Mauves.

"Il n'y a pas de créativité au Standard, donc quand tu veux péter plus haut que ton c*l ça foire souvent. Ils ont voulu, fort de leur succès à Bruges, peut-être se croire plus beaux qu'ils ne le sont. Je le répète depuis le début de ce championnat le Standard ne sera jamais en play-off 1, même par miracle. Ils n'ont pas leur place dans les play-offs 1, dans le première période, aucune des deux équipes n'avait sa place, c'était un match pauvre, pourri, et au bout du compte Anderlecht a fait le boulot" défend Marc Delire. Coaching gagnant VS coaching perdant ? Pour Grégory Bayet, Ivan Leko est le principal fautif sur le deuxième but encaissé par les standardmens. "Le deuxième but c'est pour sa pomme, il remplace Lawrence par Karamoko qui se demande où il va aller, il parle avec Fossey, et Edozie a un boulevard devant lui, et il reçoit le ballon. Comme disait Hubert, Anderlecht a su exploiter les bons moments, ce que le Standard n'a pas su faire" affirme-t-il. Pour Silvio Proto, l'entraineur d'Anderlecht a su trouver la bonne idée. "Hubert a eu la bonne idée de laisser l'initiative au Standard, ils n'ont pas l'habitude de jouer comme ça, leurs qualités, ce sont les reconversions, se projeter vers l'avant".