Courtrai attire l'international zambien Kings Kangwa

Kangwa, 24 ans, joue pour le cub serbe depuis l'été 2022 après un passage au sein du club russe de l'Arsenal Tula. Au total, il a joué 56 matches avec le club serbe pour 12 buts et 9 assists au compteur. La saison dernière, il a remporté le championnat et la Coupe de Serbie et joué quatre matches en Europa League. Cette saison, il a notamment joué contre Manchester City en Ligue des Champions (défaite 3-1).

International zambien à 21 reprises, il vient de disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré un but de Kangwa contre la République démocratique du Congo lors du premier match, la Zambie a été éliminée dès la phase de poules.