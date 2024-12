"Des dikkeneks, c'est lamentable": le Vestiaire pas tendre après la déroute d'Anderlecht face à Dender

Un changement qui pose question

Cette défaite surprise face à un petit poucet n'en était peut-être pas vraiment une pour les membres du Vestiaire... Y aurait-il vraiment fallu faire monter un Hazard en reprise ? "On a tous vu arriver cette défaite. Je ne comprends pas comment David Hubert ne l'a pas vu arriver également. Son équipe a totalement arrêté de jouer à la pause et qu'il y avait des changements peut-être à faire. C'est un jeune coach, alors je n'ai pas envie de lui tomber totalement dessus", note Kevin Sauvage. "Cette montée de Thorgan, ok, on est tous contents de revoir Thorgan. Le stade s'est soulevé quand il est allé s'échauffer avec Jan Vertonghen. On est tous contents, mais est-ce que c'était vraiment le moment de le faire monter ? C'est 2-1, son équipe n'en touche pas une à ce moment-là et Dender avait déjà des occasions".

Silvio Proto, lui, ne pointe pas l'entrée de Thorgan Hazard, mais plutôt la sortie de Verschaeren. "Thorgan, pour moi, pouvait rentrer à la place de Dreyer, mais il ne devait pas rentrer à la place de Verschaeren qui, pour moi, était le meilleur mauve hier".

De son côté, Marc Delire se montre moins tendre avec la prestation anderlechtoise. "Anderlecht, je les mets tous à l'amende. Manque de personnalité, manque de conviction, manque de tout", estime-t-il. "C'est franchement lamentable d'être battu à domicile contre Dender. Cette défaite-là, elle m'a fait penser à la défaite de Riemer à domicile contre Courtrai. C'est exactement la même chose. Ce sont des dikkeneks, c'est 2-1, ils sont chez eux, en face de Dender, ils pensent que ce sont des 'barakis' de la Dendre. Ils croient qu'ils vont les écraser et ils se sont fait avoir".