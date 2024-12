Pro League: Dender renverse Anderlecht pour le retour de Thorgan Hazard

Un peu plus de dix minutes après l'ouverture du score, Yari Verschaeren a remis les pendules à l'heure avec une égalisation sur une frappe enroulée depuis l'extérieur de la surface et parfaitement placée (21e, 1-1).

Les Mauves ont été cueillis à froid par les promus de Challenger Pro League. Moins de dix minutes après le coup d'envoi, Roman Kvet s'est emparé du ballon devant le rectangle et a pris le temps d'ajuster une frappe puissante, tendue et imparable pour Colin Coosemans (9e, 0-1).

Lancés, les Anderlechtois sont parvenus à inverser la tendance au marquoir sur une belle action individuelle de Dreyer qui, après plusieurs dribbles dans la surface, a mis les siens aux commandes (30e, 2-1).

En seconde période, les débats étaient plus équilibrés et Bruny Nsimba, monté peu après l'heure de jeu, a eu l'occasion de relancer Dender mais son tir était beaucoup trop croisé (75e). Acculée depuis plusieurs minutes, la défense du RSCA a fini par céder sur un joli 1-2 entre Kvet, à la passe, et Aurelien Scheidler, à la finition (78e, 2-2).

Le retournement de situation s'est produit à quelques minutes de la fin de la rencontre avec une percée de Nsimba qui s'est joué de deux défenseurs avant de mettre Anderlecht KO (89e, 2-3).

Place désormais à la trêve hivernale avant la reprise du championnat à partir du 10 janvier prochain.

Hazard de retour

Ce match a aussi été marqué par le reotur sur les terrains de Thorgan Hazard, plus de huit mois après sa grave blessure au genou au mois d'avril dernier.