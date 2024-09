Du vert et du doré: Anderlecht présente des maillots étonnants pour sa saison européenne

"Le troisième maillot de cette saison est vert pastel et présente à nouveau un subtil motif floral dans le tissu. Sur le côté gauche de la poitrine figure cette fois une couronne discrète avec trois étoiles, qui font évidemment référence à l'histoire de notre club. Le flocage au dos du maillot est une autre reprise unique d'une police de caractères bruxelloise perdue", annonce le Sporting dans un communiqué.

Un maillot d'échauffement doré

Après Noblesse Oblige, Anderlecht annonce avoir pensé ce maillot sous l'influence de l'Art Nouveau. "Bruxelles est le berceau de l'Art Nouveau. Des architectes comme Victor Horta et Henry van de Velde ont remodelé le visage de notre capitale avec leur style novateur autour de la date de fondation du RSC Anderlecht. L'Art Nouveau était une quête de liberté et de créativité, caractérisée par des ornements et des motifs floraux", confirment les Bruxellois.

Le maillot d'échauffement aussi a été repensé. Ce dernier arborera une couleur dorée. "Un clin d'œil à nos succès européens", précise le club à ce sujet. Ces jeux de maillots seront utilisés pour la première fois ce soir contre Ferencvaros, lors de la première journée de la phase de ligue de l'Europa League.