Édito: le Standard n’a rien à perdre face à un Anderlecht qui doit une revanche à ses supporters

Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas pour David Hubert… Malgré la qualification pour la finale de la Coupe de Belgique, Anderlecht peine à produire du beau jeu et à aligner les résultats positifs. Le dernier match face à l’Union était très révélateur quant à l’état d’esprit et au caractère des Anderlechtois. Cela manquait vraiment de grinta…

Cette grinta, les Rouches, eux, en ont fait une force au cours de cette saison. Avec un effectif plutôt limité en termes de qualité, Ivan Leko parvient à retirer le maximum de son équipe. De l’aveu même d’Andi Zequiri, les liégeois sont une équipe horrible à jouer. C’est le grand mérite du coach liégeois. Au Standard, les idées sont claires : un bloc compact et bas, et un état d’esprit besogneux, et cela, même si la direction préfèrerait voir un peu plus de jeu offensif.