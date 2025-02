Énorme mauvaise nouvelle pour Anderlecht: Kasper Dolberg indisponible pour le clasico de dimanche

Anderlecht pourra compter sur Mario Stroeykens et Samuel Edozie dimanche lors du clasico face au Standard. Les deux joueurs ont repris l'entraînement complet cette semaine et ils sont à nouveau éligibles pour la sélection de dimanche.

Kasper Dolberg (genou), Yari Verschaeren (aine) et Tristan Degreef (dos) sont eux toujours à l'infirmerie. Le buteur danois ne devrait pas être de retour avant les play-offs. "Après plusieurs examens complémentaires et compte tenu de l'évolution favorable de ces derniers jours, leur charge physique pourra être progressivement augmentée au cours des prochaines semaines, en vue des play-offs. Pour Yari Verschaeren et Tristan Degreef, il n'est cependant pas exclu qu'ils reviennent plus tôt en action", indique le RSCA vendredi.