Edward Still limogé après le 2/24 de Courtrai

Edward Still a été licencié de son poste d'entraîneur du FC Courtrai, a annoncé lundi le club flandrien, lanterne rouge de la Jupiler Pro League.

Battu 1-0 par Charleroi samedi, Courtrai pointe au 16e et dernier rang de la D1A avec 2 points sur 24, et des partages obtenus contre le Standard (1-1) et Anderlecht (2-2).

Edward Still, 32 ans, était arrivé au stade des Eperons d'or cet été, signant alors un contrat jusqu'en 2025. Courtrai était le 3e club où l'ancien adjoint d'Ivan Leko a officié en tant que T1. Il avait été nommé entraîneur de Charleroi en juillet 2021, prenant la succession de Karim Belhocine et avait été remercié par les Zèbres en octobre 2022. Un mois plus tard, il s'installait sur le banc d'Eupen. Il avait obtenu le maintien avec les Pandas, mais les deux parties avaient mis fin à leur collaboration deux jours après la fin du championnat.