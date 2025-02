Il s'excuse... mais détruit encore les arbitres: la nouvelle sortie polémique du président de Bruges

"Ce que j'ai fait n'est pas acceptable", a reconnu le président brugeois auprès de Sporza. "Je tiens sincèrement à m'en excuser. J'ai remarqué que lorsque je fais quelque chose, cela soulève beaucoup de réactions. Je regrette la manière dont je me suis comporté. C'était une erreur, que je reconnais." Pour ses actions, Verhaeghe a été convoqué par le parquet de l'Union belge de football. Il devra comparaître en personne devant le Comité disciplinaire pour le football professionnel, normalement le mardi 4 mars.

Dans une vidéo longue de plus de dix minutes, il en a toutefois profité pour critiquer vivement le niveau des arbitres belges, qu'il n'estime "pas au niveau du football pratiqué dans le pays". Dimanche, à l'issue de la défaite des Brugeois contre le Standard (1-2), Verhaeghe avait attendu Visser devant les vestiaires, après le coup de sifflet final, et avait pris à partie l'homme en noir dont il avait qualifié la performance de "terriblement mauvaise", entre autres.

Malgré ses excuses, le président ne s'est pas privé d'exprimer son ressenti négatif à propos de l'arbitrage belge. "Je ne pense pas être le seul à dire depuis longtemps que le niveau doit augmenter. Je pense représenter beaucoup de gens dans les directions, des joueurs et des entraîneurs, qui réclament la même chose." "Nos arbitres doivent reconnaître que leur niveau est insuffisant. Aujourd'hui, il y a un fossé entre le niveau du football et celui des arbitres, car il n'y a aucun Belge sur le scène européenne. Nos arbitres se sentent trop importants et veulent être des stars sur le terrain. Cela n'aide pas l'arbitrage", a-t-il conclu.