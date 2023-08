Jelle Bataille prolonge jusqu'en 2025 à l'Antwerp

Jelle Bataille était arrivé en juillet 2021 du côté du 'Great Old' en provenance d'Ostende pour la somme de 2 millions d'euros. Il a depuis disputé 84 matches, pour 1 but et 9 passes décisives, pour l'équipe anversoise.

Après une victoire contre le Cercle Bruges et une défaite à Anderlecht, l'Antwerp est actuellement 8e du championnat de Jupiler Pro League, avec 3 unités, à 3 points de la tête, partagée par l'Union Saint-Gilloise, la Gantoise et Saint-Trond.