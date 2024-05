Jonathan Lardot décroche à nouveau le trophée d'Arbitre de la saison

Lardot, 40 ans, remporte ce trophée pour la quatrième fois après 2018, 2021 et l'an passé.

Il a été préféré, avec 85 points, à Erik Lambrechts (66) et Bram Van Diessche (33) dans le référendum organisé auprès des joueurs et entraîneurs du championnat.

Il officie en D1 belge depuis avril 2011 et un derby entre Zulte Waregem et Courtrai. Cette saison, il a été au sifflet durant 26 rencontres de championnat, dont le derby brugeois entre le Club et le Cercle qui a attribué le titre aux Blauw-Zwart dimanche.

Sur scène, au moment de recevoir son prix, Lardot est brièvement revenu sur la phase litigieuse du but annulé au Cercle en fin de match. "C'était une décision importante, qui détermine toute une saison et le futur de deux clubs", a-t-il expliqué. "J'ai pris le temps suffisant de prendre tous les éléments en compte. Et l'un dans l'autre, je pense que la bonne décision a été prise."