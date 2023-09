Kostas Laifis de retour dans le noyau A du Standard

Annoncé sur le départ, Laifis, 30 ans, s'entraînait avec les U23 et n'avait pas encore été utilisé cette saison. Après "une bonne discussion" avec le management du club et l'entraîneur Carl Hoefkens à la fin du mercato, le défenseur chypriote "est de retour dans le noyau A et a donc repris les entraînements avec le groupe dès ce vendredi", a expliqué le Standard.

Arrivé en 2016 en provenance de l'Olympiacos, Laifis est sous contrat avec les Rouches jusqu'en juin 2024.