"La douleur la plus déchirante": un joueur de Bruges annonce le décès de son bébé

C'est une nouvelle d'une grande tristesse qui nous provient de Bruges. Marie Kuhlmann Andersen et son compagnon, Casper Nielsen, sous contrat à Bruges, ont annoncé le décès de leur deuxième enfant, un petit garçon. Ce dernier, né prématurément il y a quelques jours, n'a survécu que quelques heures avant de s'éteindre. C'est la maman qui a posté l'information sur ses réseaux sociaux, en se montrant en train de porter le jeune garçon.

"Tu as été porté dans mon ventre pendant 5 mois, avec beaucoup d’amour et de désir. Et puis nous n’avons eu que quelques heures ensemble dans cette vie. Le 15 octobre, notre magnifique petit frère était né, mais maintenant, sa maison est au paradis", a écrit la jeune femme sur Instagram, non sans cacher son émotion. "Ne pas pouvoir ramener notre bébé à la maison est la douleur la plus déchirante que nous ayons jamais ressentie, mais nous le portons avec nous et il fera toujours partie de notre famille".

Une bien triste nouvelle.