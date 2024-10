Un Anderlecht "au gros cou", le derby wallon, le blues des Diables Rouges: Dans le Vestiaire fait la topo sur l'actu du football belge

Le derby wallon n'a pas non plus totalement convaincu nos consultants. Selon eux, c'est Charleroi qui s'est sabordé. Il ne faut donc pas y voir une grande performance liégeoise, bien que la rencontre ait tourné en leur faveur. "C'était mieux, il y a plus de consistance, plus d'occasions", reconnaît quand même Kevin Sauvage. "Mais c'est toujours la même chose au Standard, c'est la continuité", plaide-t-il ensuite. Tous attendent le choc du week-end prochain contre l'Antwerp pour se faire un nouvel avis, tout en s'inquiétant par le manque de présence offensive de Charleroi. "Il faudra regarder dans la colonne de droite pour eux", regrette Marc Delire.

Le spleen de Lukaku

On achève cette émission avec un bilan après les deux nouvelles rencontres délicates des Diables Rouges en Ligue des Nations. Après un nul en Italie, les Diables Rouges se sont inclinés contre la France. La situation de Domenico Tedesco est délicate, avec un désamour exprimé par les fans pendant le choc contre nos voisins et une fédération qui ne sait pas payer son licenciement.

Pour Marc Delire, il ne faut pas forcément licencier l'Allemand. En revanche, tous s'accordent sur la sortie de Romelu Lukaku, qui avoue hésiter à prendre sa retraite internationale. "Moi je n'aime pas trop ça", reconnaît Kevin Mirallas, qui estime cependant que Domenico Tedesco doit être honnête sur la situation autour de ses joueurs. "Romelu devrait être le ciment, mais il vient mettre la mérule", peste de son côté Marc Delire. Tous semblent cependant croire en une possible solution pour permettre à l'équipe nationale de grandir, avec ou sans leurs cadres historiques.