La Famille des Rouches demande aux fans du Standard de reporter l'achat de leur abonnement

La Famille des Rouches, la fédération des supporters du Standard, de reporter l'achat de leur abonnement en vue de la saison 2024-2025, a-t-elle communiqué samedi. Elle précise aussi que l'argent des abonnements déjà achetés via les clubs de supporters sera gelé au moins jusqu'au 22 juin.

La Famille des Rouches mène cette action dans l'attente du verdict d'une action en justice entre "les actionnaires actuels et le précédent" par crainte "que l'argent que nous verserons soit saisi par le tribunal pour rembourser ce créancier."

Les supporters liégeois craignent une faillite de leur club alors que le groupe américain 777 Partners, propriétaire du club, connaît de sérieux problèmes financiers et fait l'objet de seize différentes poursuites judiciaires outre-Atlantique. "Nous vous invitons à suivre les instructions de vos clubs de supporters concernant les futures actions qui seront prises afin que 777 sorte rapidement et définitivement de notre club. Nous espérons vivement réunir les forces vives de notre pays, investisseur(s) et grande(s) entreprise(s) afin d'aider le club à reprendre la place qui est la sienne."