La Gantoise, l'Union et Charleroi gagnent en préparation, défaite pour Genk

L'Union Saint-Gilloise s'est facilement imposée (4-0) face au RFC Liège, néo-promu en Challenger Pro League. Le match s'est disputé en deux mi-temps de 60 minutes. Les Unionistes ont rapidement ouvert la marque grâce à Puertas avant que Boniface ne double la mise et porte le score à la mi-temps à 2-0. En deuxième mi-temps, Dennis Eckert Ayensa s'en ira inscrire le troisième avant que Sykes ne marque un quatrième et dernier but bruxellois.

Le vice-champion Genk a, de son côté, perdu (3-2) son match de préparation, disputé aux Pays-Bas, face au PAOK Salonique, club grec. Les Limbourgeois ont vite été menés 2-0 dans le premier quart d'heure (6e et 12e), le score ne changeant plus jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Grecs enfoncèrent le coup en portant le score à 3-0 (55e). Malgré une belle réaction des hommes de Wouter Vrancken en deuxième mi-temps et deux buts marqués par Munoz (62e) et par Castro (82e), cela n'aura pas suffi pour éviter la défaite face à l'équipe grecque.