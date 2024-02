Le gardien japonais Zion Suzuki transféré définitivement à Saint-Trond

Suzuki, né il y a 21 ans à Little Rock aux États-Unis, est immédiatement devenu un titulaire indiscutable dans le but des Canaris. Il a disputé 16 matches de championnat. "Je suis heureux d'avoir eu l'occasion de jouer au cours de la première moitié de la saison. En tant que jeune gardien, je suis conscient que j'ai encore des progrès à faire. C'est pourquoi je vais travailler plus dur que jamais pour m'améliorer et contribuer au succès du club. J'espère pouvoir compter sur le soutien de nos supporters", a déclaré Suzuki, qui participe actuellement à la Coupe d'Asie avec le Japon, où il s'est qualifié mercredi pour les quarts de finale.

André Pinto, directeur sportif du STVV, a qualifié Suzuki de "talent prometteur". "Nous croyons fermement en lui et attendons avec impatience son développement en tant que gardien de but. Le fait qu'en tant que jeune gardien de but, il se voit déjà offrir de nombreuses opportunités avec l'équipe nationale japonaise souligne son potentiel. Zion s'est rapidement intégré à l'équipe et à la ville. Nous avons appris à le connaître comme un coéquipier autocritique et motivé, qui fait tout pour progresser chaque jour".