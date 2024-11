Les trois points dans la poche: le Standard s'impose face au Cercle

Le Standard de Liège a battu samedi le Cercle Bruges 1-0 lors de la 15e journée de Jupiler Pro League à Sclessin. Alors qu'Arnaud Bodart était de retour dans les buts liégeois après sept mois sans jouer, le Suisse Andi Zeqiri a marqué l'unique but de la rencontre en seconde période.

Dès les premiers instants du match, les 'Rouches' ont manqué de peu l'ouverture du score sur corner mais Bosko Sutalo n'a pas bien repris le ballon, facilitant la tâche du gardien adverse Maxime Delanghe (4e). Après une belle course de Marlon Fossey, Dennis Eckert a éliminé un défenseur mais manqué le cadre (10e).

Au classement, le Standard termine la phase aller avec 21 points. Les Liégeois sont 7e, mais peuvent encore se faire dépasser par l'Union et Westerlo à l'issue de la journée. Le Cercle reste dans la zone rouge, 14e avec 15 points.

Arnaud Bodart, qui n'avait plus joué depuis un 0-0 contre Malines le 23 avril, a ensuite dû s'employer pour empêcher un but brugeois: d'abord sur des tentatives d'Emmanuel Kakou et Senna Miangue (31e), puis sur une reprise de Kevin Denkey à bout portant (35e).

Le Standard a de nouveau montré des intentions offensives au retour des vestiaires et Eckert a tiré sur la tête de Delanghe, auteur d'une bonne sortie (50e). Bodart s'est encore illustré avec un arrêt sur une frappe sèche de Felipe Augusto à gauche (56e) et, sur l'action suivante, les Liégeois ont finalement pris les devants. Après un effort le long de la ligne à gauche, Ilay Camara a centré pour Zeqiri, qui a battu Delanghe d'une tête croisée (57e).

Les Standardmen ont ensuite réussi à contrôler la rencontre et ont concédé très peu de tirs, si ce n'est un coup-franc de Gary Magnée au-dessus (78e).