L'Union Saint-Gilloise lève l'option d'achat pour Koki Machida

Machida, 25 ans, est arrivé à l'Union en janvier 2022, prêté pour 18 mois les Kashima Antlers, son club formateur au Japon. Au total, il a disputé 18 rencontres pour les Unionistes, dont seulement 7 cette saison après avoir manqué la première partie de saison à cause d'une blessure. La saison dernière, il avait joué 5 matches dans les Champions Playoffs, où l'Union a terminé à la 2e place derrière le Club Bruges.

"Le staff sportif et le club sont convaincus des qualités uniques de notre défenseur et sont donc ravis qu'il reste plus longtemps au club", a précisé l'Union dans son communiqué.