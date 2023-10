L'Union Saint-Gilloise s'impose à Westerlo et enchaîne une sixième victoire de rang

Après un début de saison catastrophique (1 point sur 21), Westerlo a doucement repris des couleurs avec, récemment, des partages au Standard, à Genk et au RWDM et une première victoire de la saison contre Courtrai. L'Union réussit quant à elle un départ canon, et sort d'un succès conquis dans les derniers instants contre LASK en Europa League (2-1), jeudi.

Contre les pronostics, ce sont les Campinois qui ont ouvert la marque. Au bout d'un contre rondement mené, Yow a trouvé Dachi d'un centre par-dessus la défense, et le Macédonien a contrôlé adroitement pour conclure d'un enchaînement (1-0, 11e). Sonnée, et apparaissant fébrile par moments, l'Union Saint-Gilloise a pu s'appuyer sur un exploit individuel pour égaliser. Lapoussin a hérité d'un ballon repoussé à l'entrée de la surface sur corner et a propulsé une demi-volée dans le plafond d'un Bolat impuissant (1-1, 33e).