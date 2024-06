Martin Wasinski rejoint Schalke 04

Martin Wasinski poursuivra sa carrière à Schalke 04. Le club de D2 allemande de l'entraîneur Karel Geraerts et du directeur sportif Marc Wilmots a annoncé vendredi l'arrivée du défenseur de 20 ans avec un contrat de quatre ans à la clé. Wasinski quitte le Sporting Charleroi, qui l'a prêté à Courtrai depuis un an et demi.