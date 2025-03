Surpris dès la 2e minute par un but de Matija Frigan, Anderlecht s'est incliné 2-0 sur la pelouse de Westerlo à l'occasion de la 29e et avant-dernière journée de la phase classique de Jupiler Pro League dimanche. Dogucan Haspolat (22e) a signé le deuxième but du match.

Anderlecht reste 4e au classement avec 45 points. Westerlo remonte à la 10e place (34 points).