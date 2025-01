Pro League: l'Union assure, domine l'OHL et remonte sur le podium

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée sur le plus petit des écarts (1-0) contre Oud-Heverlee Louvain pour la 22e journée de Jupiler Pro League dimanche. L'USG reprend la 3e place du classement, qu'elle avait abandonné quelques heures après la victoire d'Anderlecht à Courtrai, avec 37 points et OHL reste 12e avec 25 points.

L'Union a pris le contrôle du jeu dès le coup d'envoi. Franjo Ivanovic (2e) et Noah Sadiki (6e) ont été les premiers à donner du travail de Tobe Leysen. Le gardien louvaniste a ensuite commis une erreur qui a coûté cher à son équipe. Mis sous pression par Promise David, Leysen a perdu le ballon et accroché l'attaquant unioniste. L'arbitre Nathan Verboomen a accordé un penalty après une intervention du VAR et David s'est fait justice lui-même (15e, 1-0).

Le match a été très ouvert avec l'Union qui a poussé pour se mettre à l'abri et une équipe d'OHL qui a tenté sa chance en contres mais en manquant de justesse dans le dernier geste. En fin de première période, les Saint-Gillois ont encore eu une belle opportunité de doubler la mise mais Leysen est intervenu devant Ivanovic (42e).