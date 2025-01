"Inacceptable", "Ils ont faux sur toute la ligne": Le Vestiaire tacle les supporters de Charleroi responsables de l'interruption face à l'Union

Certains supporters de Charleroi ont craqué des fumigènes en début de seconde période face à l'Union, provoquant l'interruption du match. Les Carolos menaient pourtant au score et ont ensuite concédé une nouvelle défaite. Pour Silvio Proto, c'est tout simplement "inacceptable".

Charleroi s'est incliné, 1-2, à domicile, face à l'Union Saint-Gilloise, ce samedi, en Pro League. Pourtant, les hommes de Rik de Mil ont longtemps mené au score grâce à Stulic. Et puis, il y a eu cette interruption du match provoquée par des supporters carolos après le craquage de fumigènes en début de deuxième mi-temps.

La suite est connue, Charleroi a finalement concédé deux buts en cinq minutes, scellant sa défaite. "Je suis pour les fumigènes, mais avant le match, pour faire un beau tifo. Par contre, faire arrêter un match, c’est inacceptable. Quand tu as un rythme, le casser et le reprendre, c’est difficile. Mais ils ne sont pas les seuls responsables, parce que sans les bourdes de Koné … Mais les supporters sont là pour supporter, pas pour embêter", a déclaré Silvio Proto avant d'aller encore un peu plus loin.