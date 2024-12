Pro League: malgré une bonne deuxième mi-temps, le Standard s’incline en fin de match face à La Gantoise

Auteur d'une belle combinaison pour la première fois de la partie, le Standard a vu son action coupée en plein élan alors que le juge de touche signalait un hors-jeu d'Andi Zeqiri (39e). Dans la foulée, Omri Gandelman a cru ouvrir le score pour les Buffalos, mais là aussi un hors-jeu, flagrant, mettait prématurément fin aux célébrations des visiteurs (40e).

Juste avant le retour aux vestiaires, Andrew Hjulsager héritait d'un ballon à l'entrée du rectangle après une mauvaise relance liégeoise, mais le tir du Danois effleurait le poteau d'Epolo (45e+2).

Dominés durant le premier acte, les hommes d'Ivan Leko ont montré un autre visage en seconde période et ont presque vu leurs efforts récompensés. Idéalement servi par Zeqiri, Price avait trouvé la faille, mais une intervention du VAR a pointé un hors-jeu du Nord-Irlandais (66e). La Gantoise a finalement pris les trois points sur un but tardif signé Franck Surdez. Le Suisse a récupéré un ballon dans le petit rectangle et a envoyé une tête imparable à bout portant pour mettre son équipe aux commandes (83e, 0-1).

La 19e journée se terminera avec le choc entre l'Union Saint-Gilloise et le Club Bruges (18h30) avant le déplacement d'Oud-Heverlee Louvain au Cercle (19h15).