Pro League: malgré une bonne première mi-temps, Charleroi s'incline à Genk

Malgré de nombreuses occasions d'ouvrir le score, Charleroi s'est lourdement incliné 3-0 sur la pelouse du leader Genk lors de la 15e journée de Jupiler Pro League à la Cegeka Arena. Des buts de Toluwalase Arokodare (77e), Jarne Steuckers (83e) et Noah Adedeji-Sternberg (90e) ont permis à Genk de s'imposer.

Les Limbourgeois comptent 34 points en tête du championnat, six de plus que le Club Bruges, deuxième. Charleroi est 11e avec 17 points. En début de match, les Zèbres ont bousculé le leader en se montrant plus offensifs. Daan Heymans a notamment vu sa frappe contrée par Mujaid Sadick (9e) et Adem Zorgane a frappé de loin à quelques centimètres du poteau limbourgeois (23e).