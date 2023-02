Simon Mignolet mis à l'honneur par la commune de Saint-Trond pour son Soulier d'Or

La commune de Saint-Trond a mis à l'honneur samedi Simon Mignolet, le gardien du Club Bruges, pour son Soulier d'Or remporté, en plus du titre de Gardien de l'année, le mercredi 25 janvier dernier. Wouter Vrancken, élu Entraîneur de l'année, a aussi été mis à l'honneur mais a manqué une partie de la cérémonie en raison du match Genk-Antwerp dimanche.

Mignolet et Vrancken ont tous les deux signé le livre d'or de la commune, comme Nina Derwael l'avait fait après sa médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.

"J'ai reçu beaucoup de réactions de mes supporters", a déclaré Mignolet après la célébration sur la Place du Sacré-Coeur. "J'ai quelques supporters qui me suivent depuis longtemps mais vous pouvez également voir qu'il y a des supporters fidèles dans la ville et je suis heureux d'être ici."

Vrancken était lui uniquement présent à la maison communale et a manqué la célébration sur la Place du Sacré-Coeur en raison du match entre Genk et l'Antwerp dimanche à 13h30. "C'est agréable de voir que des gens de la ville apprécient mon travail. J'ai reçu de nombreuses réactions positives et c'est évidemment une mise à l'honneur de la commune de Saint-Trond, pas du club. Cela fait une différence", a souri l'entraîneur du Racing, grand rival des Trudonnaires.