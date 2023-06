Stijn Indeherberge revient à Genk en tant que médecin du club

Le RC Genk a confirmé mercredi le retour en tant que médecin du club de Stijn Indeherberge, qui a travaillé au club de 2006 à 2017 avant de mettre le cap sur le PSV. Jonas Massa et Sander Vrijens complèteront le nouveau staff médical, en remplacement de Pieter-Jan Geusens et Philip Thys.

"La proximité est la raison principale de ce choix", a souligné Dimitri de Condé. "Stijn, Jonas et Sander travaillent dans le même cabinet à Genk. En tant que médecin de l'équipe première, Stijn sera également présent au club tout au long de la semaine en marge des entraînements."

Massa et Vrijens assureront le suivi médical de Jong Genk, tandis qu'Indeherberge, qui a collaboré avec la Pro League pour mise au point les protocoles médicaux, s'occupera du noyau A.

Enfin, le club a remercié Geusens et Thys "pour le travail accompli et les belles années". Thys quitte Genk avec un beau palmarès comptant un titre et une Coupe de Belgique.