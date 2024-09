Triste nouvelle pour le football belge: Jacques Teugels, passé par le RWDM et Anderlecht, est décédé

Né à Ixelles, où il avait fait ses classes, Jacques Teugels était ensuite passé par le RSC Anderlecht en 1966. Durant son séjour à Anderlecht, il avait remporté le championnat en 1968. Il était ensuite passé à l'Union Saint-Gilloise entre 1968 et 1971, puis au Racing White, devenu RWD Molenbeek en 1973.

C'est surtout lors de ses années au Stade Edmond Machtens que Jacques Teugels a écrit sa légende. Meilleur buteur de l'histoire du club bruxellois avec 69 réalisations en 159 matchs, il faisait partie de l'équipe qui avait décroché l'unique titre de champion de Belgique de l'histoire du club en 1975. "Jacques, numéro 9 de l'équipe championne de Belgique en 1975, restera dans nos mémoires sous le magnifique surnom de 'Dynamite Jack'. Il a marqué les buts les plus importants de l'histoire de notre club, notamment (du pied droit!) le but victorieux contre Anderlecht en 1975 et, face à Feyenoord, le penalty qui nous propulse en demi-finales de la coupe UEFA en 1977", a encore écrit le club bruxellois.