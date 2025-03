"Un coup de génie de Toto", "Comme des adultes": les Mauves savourent et se mettent à rêver après la victoire dans le Clasico

Interrogés après le match par Emiliano Bonfigli, les joueurs n'ont pas caché leur joie. "On peut être satisfaits de gagner les deux Clasicos dans la même saison", se réjouit par exemple le gardien, Colin Coosemans. "On avait mieux joué à domicile, mais on a été matures aujourd'hui, avec l'agressivité et l'intensité qu'il fallait pour jouer un Clasico. En première mi-temps, c'était du 50-50 mais en seconde mi-temps, il y a eu un coup de génie de Toto", a-t-il ensuite déclaré.

Pour lui, il faut désormais garder la tête sur les épaules, mais en étant ambitieux. "La perception d'Anderlecht change chaque semaine. Après ce résultat, on peut regarder vers le haut. On a des ambitions, on verra où on va arriver", a précisé le gardien à ce sujet. "On a joué un match d'adultes. On a eu parfois des moments où eux mettaient la pression, mais on a bien géré, on a bien défendu et après, on a profité de nos moments forts", estime lui Mats Rits.

"Il y a encore deux matchs à jouer, on veut encore 6 points. Après, il y a les divisions des points et tout peut se passer", confie-t-il ensuite avec un petit sourire en coin. L'essentiel est assuré ce soir avec cette qualification assurée dans le top 6.