Un vestiaire nickel et une magnifique lettre: le geste de très grande classe de la Roumanie à l'Euro 2024

Quitter un tournoi est toujours une déception. Tout le monde peut être déçu et parfois, dans de tels cas, certains se laissent aller à quelques frasques évitables. La Roumanie a évité ce piège après sa défaite contre les Pays-Bas en 1/8e de finale de l'Euro 2024. En guise d'adieu, ils ont même nettoyé le vestiaire de Munich comme rarement. Tout était rangé et nettoyé, ce qui n'est pas toujours le cas, du moins pas à ce point-là. Les clichés publiés par l'équipe sur les réseaux sociaux font d'ailleurs le tour du monde.

Ils ont juste laissé une belle lettre pour remercier les organisateurs, écrite en roumain et en allemand. "L’Euro 2024 a été pour chacun d’entre nous l’une des expériences footballistiques les plus importantes à ce jour et nous sommes heureux qu’il ait eu lieu en Allemagne", ont écrit les Roumains dans ce document. "Nous sommes tous arrivés d’Allemagne avec l’idée que nous avions tout donné pour la Roumanie et nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous avons vécu pendant les semaines que nous avons passées ici. Ce fut un honneur de faire partie de la grande famille du football européen. Merci de nous avoir fait sentir chez nous", ont-ils poursuivi.