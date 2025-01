Une semaine de vérité pour Anderlecht

Mais voilà, depuis quelques années, avec Anderlecht, tout est possible. D’ailleurs, lors d’une triste soirée d’octobre dernier, Anderlecht avait justement concédé l’une de ses défaites de la saison en cours au Kiel, face à ce Beerschot. Ce soir-là, les Anversois n’avaient cadré que deux tirs à peine. Suffisant pour l’emporter. Quoi qu’il en soit, Anderlecht va vivre une semaine de vérité avec d’abord ce quart de finale de Coupe de Belgique, puis, dimanche, le Topper face au Club de Bruges.

A priori, ce duel entre Mauves ne devrait pas réserver de mauvaises surprises aux Bruxellois. Après 20 rencontres de championnat, le Beerschot est tout simplement dernier au classement : 12 points à peine, 2 victoires, 6 partages, 12 défaites et la pire défense de Pro League avec 42 buts encaissés. A une autre époque, l’issue d’une telle rencontre ne faisait pas un pli.

En championnat, Anderlecht reste sur deux défaites consécutives. Toujours installé à la troisième place du classement, Anderlecht sent désormais le souffle de l’Antwerp et de l’Union, revenu respectivement à 1 et 2 points. Le duel de dimanche face à Bruges pourrait valoir son pesant d’or au niveau mental.

La Coupe comme objectif prioritaire

Quoi qu’il en soit, Anderlecht semble encore trop tendre pour véritablement jouer un rôle dans la course au titre. En cas de nouvelle saison blanche, cela fera désormais 8 ans que les Mauves n’auront plus remporté un trophée. Le dernier titre remonte à 2017. La dernière Coupe de Belgique à 2008…

Une trop longue période de disette. Dans cette optique, la Coupe est un vrai objectif tout à fait dans les cordes de ce noyau. Il est temps qu’Anderlecht garnisse à nouveau son armoire à trophées. Noblesse oblige, diraient certains…