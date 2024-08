Angleterre: Arsenal et Liverpool bien lancés, Brighton aussi

Le quadruple tenant du titre, Manchester City, se déplace dimanche à Chelsea, et Tottenham se rend le lendemain à Leicester.

Le gardien Alisson Becker a veillé au grain dans les temps forts adverses et il a vu la tête d'Axel Tuanzebe retomber juste derrière sa barre transversale (41e). Les "Tractor Boys" ont cru obtenir un penalty après une poussette de Virgil van Dijk sur l'un des leurs, mais un hors jeu préalable a enterré leurs espoirs (53e).

Le discours du nouvel entraîneur Arne Slot, à la mi-temps, n'est peut-être pas étranger non plus au réveil des "Reds", beaucoup plus entreprenants en seconde période.

Liverpool a mis le turbo dans le quart d'heure suivant, réactivant le "football chaos" prôné par Klopp. Cela a payé sur une accélération et une passe en retrait de Salah pour Jota, puis un tir de près de l'Egyptien.

. Saka guide Arsenal

Le succès d'Arsenal contre Wolverhampton (2-0) s'est lui dessiné avec davantage de régularité et de maîtrise, grâce à l'apport actif et précieux de Bukayo Saka, buteur et passeur décisif à l'Emirates.

Mikel Arteta a titularisé son équipe-type, avec Kai Havertz à la pointe de l'attaque, laissant les purs avant-centres Gabriel Jesus et Eddie Nketiah sur le banc au coup d'envoi, comme la saison dernière. Et c'est l'international allemand qui a rapidement mis Arsenal devant, de la tête, sur un centre parfaitement brossé par Saka (25e, 1-0), l'un des Londoniens les plus en vue.