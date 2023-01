Angleterre: Everton confirme le limogeage de Frank Lampard

Le club d'Everton, avant-dernier de Premier League, a confirmé lundi soir s'être séparé de son entraîneur, Frank Lampard.

"La détermination et le dévouement de Frank et de son équipe (ses assistants quittent également le club, NDLR) ont été exemplaires tout au long de leur passage au club, mais les résultats récents et la position actuelle au classement font que cette décision difficile devait être prise", écrivent les Toffees dans leur communiqué.

Everton reste sur dix matches sans victoires, toutes compétitions confondues, dont deux défaites contre des rivaux directs pour la course au maintien, (2-1) contre Southampton et (2-0), samedi à West Ham.

Ces deux revers ont fait chuté l'autre club de Liverpool à la 19e place, à égalité de points avec la lanterne rouge, Southampton, soit 15 en 20 journées.

L'intérim sera assuré par Paul Tait et Leighton Baines, qui étaient respectivement entraîneurs des moins de 21 et des moins de 18 ans, le temps qu'Everton trouve un successeur à Lampard. Selon la presse britannique, les deux noms pressentis pour s'asseoir sur le banc à Goodison Park sont Marcelo Bielsa, ancien entraîneur de Marseille et de Leeds, et Sean Dyche, ancien coach de Burnley.

- "Ces choses-là ne sont pas de mon ressort" - Lampard, 44 ans, avait été nommé il y a moins d'un an pour remplacer l’Espagnol Rafael Benitez. La saison dernière, le club avait assuré son maintien de justesse en terminant à la 16e place. Mais les problèmes du club dépassent largement le cas de Lampard. Malgré de lourds investissements sur le marché des transferts, et mis à part quelques mois sous les ordres de Carlo Ancelotti, qui les avait abandonnés pour retourner au Real Madrid, Everton n'a jamais réussi à s'inviter dans la course à l'Europe dont il rêve. Les derniers matches ont été le théâtre de protestations de plus en plus véhémentes de la part des supporters, qui réclament le limogeage de toute la direction du club. "Ces choses-là ne sont pas de mon ressort", avait déclaré samedi Lampard, interrogé par Sky Sport sur son avenir. "Mon travail, c'est de travailler, de me concentrer et de garder la tête basse", avait-il ajouté.