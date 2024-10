"Ayez les c******* de lui dire en face": la réaction cinglante d'un club anglais après de nouvelles insultes racistes

Le racisme dans les stades est un vrai problème. On le sait, partout, des supporters pensent parfois à insulter des joueurs, avec des propos ou des gestes à connotations racistes. Que ce soit dans les gradins ou sur les réseaux sociaux, le problème persiste et à Luton Town, on commence à sérieusement perdre patience.

"Vous n'êtes pas sans visage"

Le club de Luton Town dénonce en réalité un racisme latant, qui s'exprime beaucoup trop souvent et qui touche directement son vestiaire, et plus précisément Elijah Adebayo. "Il y a douze mois, Elijah Adebayo a été victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Une vague de messages ignobles et dégoûtants s'est abattue sur son compte, provenant de racistes sans visage", rappellent d'abord des pensionnaires de Championship.

La réplique est venue un an plus tard, avec un nouveau message raciste. "À 20h28 mercredi soir, un compte britannique sur Instagram a envoyé un message raciste à Elijah", a confirmé le club. Avant de mettre au défi ce fameux supporter. "À la personne qui s'est lâchement introduite dans les messages privés d'Elijah: nous savons qui vous êtes et vous savez qui vous êtes. Vous n'êtes pas un compte sans visage. Ayez les couilles de venir à Kenilworth Road et de le lui dire en face. Nous vous mettons au défi. Si vous le faites, vous vous retrouverez face à tout le monde au Luton Town Football Club, debout aux côtés d'Elijah", peut-on lire dans ce communiqué.

Les Anglais annoncent ensuite qu'ils continueront, par tous les moyens possibles, à combattre ce racisme pour protéger les joueurs et les supporters.