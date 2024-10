Un Clasico soporifique, la sélection des Diables Rouges, des fans énervés: le Vestiaire se lâche sur l'actu du football belge

L'émission Dans le Vestiaire revenait ce lundi sur toute l'actualité du football belge. Le Clasico, la sélection des Diables Rouges et l'humeur des fans étaient au coeur des débats de cette semaine.

On commence forcément par la grosse actualité du week-end: le Clasico, remporté 3-0 par les Anderlechtois. Les Rouches ont semblé en souffrance pendant tout le match, même si nos consultants sont tous d'accord, dès le début, pour dire qu'il ne s'agissait pas, de manière générale, du meilleur Clasico de l'histoire du football belge.

La performance du Standard, dominé, mais pas non plus surclassé, inquiète tout de même nos spécialistes. Pour Kevin Sauvage, cependant, la composition de base reflétait assez bien la réalité actuelle du club. "Aujourd’hui, le Standard ne peut pas faire mieux que ça", regrette-t-il en effet. Il pointe par contre un manque de leadership dans cette équipe, qui ne parvient pas à se relever lorsqu'elle est en difficulté. "Au Standard, si tu es dans l’adversité, quand tu prends un but, tout s’effondre très rapidement", a-t-il détaillé.

Marc Delire, lui, voit surtout qu'Anderlecht était tout simplement meilleur, tout en insistant sur le fait que les Rouches auraient aussi pu marquer, surtout en première période. "Il ne faut plus rêver avec un Standard comme ça, ce n’est pas une équipe pour rêver", estime même notre consultant. Le niveau affiché par les Anderlechtois a un peu plus rassuré nos spécialistes, qui ont notamment été séduits par Mario Stroeykens, très solide hier. "C’est un leader, ça peut être le leader du Anderlecht de demain", estime même Kevin Sauvage. "Je le vois comme un plus grand leader que Verschaeren", embraye même Kevin Mirallas à ce sujet.

L'autre gros sujet du jour, c'était la sélection des Diables Rouges et les absences notables de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, qui ont obtenu le feu vert de leur entraîneur pour faire l'impasse sur les chocs de Ligue des Nations contre l'Italie et la France.