C4: Nice, un quart de finale retour sous pression

De nouveau distancés en Ligue 1 après quatre points pris sur les six derniers matches (quatre nuls et deux défaites), les Aiglons n'ont, en effet, plus grand-chose d'autre à jouer et misent logiquement tout sur la C4 après le nul ramené de Suisse (2-2).

- Galtier, "plus un sujet"? -

Faute de qualification pour les demi-finales, Nice, 9e de L1, risquerait alors de ne plus faire l'actualité que par le biais de "l'affaire Galtier" qui, si elle "n'est plus un sujet de discussion dans le vestiaire", "prend de la place et de la lumière", selon Digard.