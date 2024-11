"C'est un phénomène": ce jeune Diable Rouge se fait encenser par un coéquipier en plein direct

Lyon a battu Saint-Etienne 1 à 0 dans le derby, dimanche soir à domicile en clôture de la 11e journée de Ligue 1, et grimpe à la cinquième place du classement, les Verts restant eux 16e et barragistes.

Le seul but d'un match animé et plaisant, globalement dominé par les Lyonnais, a été inscrit à la 29e minute de près par Lacazette, servi par Tolisso d'une passe acrobatique sur un corner de Cherki. L'OL en est à six matches sans défaite en championnat (4 victoires, 2 nuls).

Sur le terrain se trouvait aussi un certain Malick Fofana. Le jeuen ailier gauche de 19 ans, repris avec les Diables Rouges, a livré une belle prestation avant de quitter le terrain sur une légère blessure, visiblement sans gravité. Auteur d'un excellent début de saison, avec 5 buts et 2 passes décisives en 15 apparitions avec Lyon, Fofana fait partie des chouchous du public. Et visiblement, ses coéquipiers aussi l'apprécient beaucoup.