Une première à la Coupe du monde 2026: il y aura un grand spectacle à la mi-temps de la finale, voici la star choisie

C’est une grande première dans le monde du football. La FIFA a annoncé que la finale du Mondial 2026, qui se tiendra le 19 juillet au MetLife Stadium dans le New Jersey, sera marquée par un spectacle musical à la mi-temps, à l’image du Super Bowl. Pour orchestrer cet événement, l’organisation a fait appel à Chris Martin et Phil Harvey, respectivement chanteur et manager du groupe Coldplay.

C’est Gianni Infantino, président de la FIFA, qui a officialisé la nouvelle sur Instagram : "Je peux confirmer que le tout premier spectacle de mi-temps d'une finale de Coupe du Monde de la FIFA aura lieu à New York, dans le New Jersey, en association avec Global Citizen. Ce sera un moment historique pour la Coupe du Monde de la FIFA et un spectacle digne du plus grand événement sportif du monde".