Un pactole incroyable pour les équipes: la Coupe du Monde des clubs s'offre une dotation exceptionnel

La plateforme britannique DAZN est ainsi devenue le diffuseur exclusif de la compétition moyennant un milliard d'euros, selon une source proche du dossier, et la Fédération internationale a également signé des contrats avec des sponsors tels que Coca-Cola, Bank of America, le groupe chinois de téléviseurs et d'électronique Hisense et le brasseur belge AB InBev.