"Ils sont blessés ou ils n'ont pas envie de venir ?": Marc Delire tacle la nouvelle génération de Diables Rouges.... à cause des blessures

Vendredi, Domenico Tedesco a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour affronter l'Italie et Israël, en Ligue des Nations. Avec un sujet fort: le retour de Romelu Lukaku, qui va revenir après avoir évoqué une possible retraite internationale il y a quelques semaines. Une bonne nouvelle, de l'avis général. "Il est là ! On a beaucoup spéculé, on a eu peur qu'il arrête, mais il est là. Il y a quand même un peu de positif autour des Diables Rouges et on a cruellement besoin de ça", lance Kevin Sauvage, qui attend de Lukaku qu'il montre ses qualités de leader pour guider la génération belge contre l'Italie et Israël.

Silvio Proto aussi se réjouit de retrouver l'un des tauliers de cette équipe belge. "Il avait une crise de confiance et je crois qu'il a repris confiance avec son entraîneur à Naples. Il avait ce spleen, il ne savait pas, mais je pense qu'il est regonflé à bloc. Cela ne se passe pas mal pour lui en Serie A, il va revenir, il va claquer ses buts et il va emmener cette équipe", estime l'ancien gardien, qui pense aussi que les prestations décevantes d'Openda lui ont sans doute permis de réaliser qu'il avait encore un rôle majeur à jouer dans cette équipe belge. "Si je ne suis pas là, l'équipe n'est pas ce qu'elle devrait être. Il s'est, je pense, senti important. C'est à lui de jouer maintenant", a-t-il analysé par la suite.