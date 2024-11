5 joueurs sont désormais menacés: les Diables Rouges ont vécu un week-end infernal avec une pluie de blessures

Menant de deux buts à la pause, le Club Bruges s'est fait rejoindre par le Beerschot et a finalement concédé le match nul 2-2 dimanche en fermeture de la 14e journée de Jupiler Pro League au stade olympique d'Anvers. Les Blauw en Zwart, 25 points, restent à la troisième place du classement derrière l'Antwerp (26 points) et Genk (31 points). Avec un total de 7 points, le Beerschot est encore loin de sortir de la zone rouge. Courtrai, avant-dernier, compte 14 points.

Décidément, le week-end aura fait mal aux Diables Rouges. Alors que Charles De Ketelaere et Jérémy Doku étaient incertains dès le départ, trois nouveaux joueurs repris par Domenico Tedesco se sont fait mal ce week-end et il va désormais falloir être patient pour savoir qui est apte à jouer...

Le Club a fait la différence dès la 3e minute via Romeo Vermant, qui a inscrit son deuxième but de la saison en championnat. L'attaquant de 20 ans était laissé seul dans la surface par la défense anversoise et a converti en une touche de balle un centre de Bjorn Meijer. Après un bon une-deux à gauche, le latéral néerlandais a adressé une deuxième passe décisive, cette fois pour Joaquin Seys, qui, seul au deuxième poteau, a trompé Nick Shinton (15e).

Largement dominé en première période, le Beerschot a renversé la situation en trois minutes dans le deuxième acte avec un doublé de Marwan Al Sahafi, qui avait déjà poussé Simon Mignolet à la parade en première mi-temps (33e). Le Saoudien de 20 ans a d'abord pris la défense brugeoise de vitesse sur un ballon long d'Omar Fayed et a passé Mignolet d'un crochet pour marquer dans le but vide (53e). Il a doublé la mise avec un bel enchaînement contrôle-grand pont entre deux défenseurs adverses suivi d'un tir croisé du droit (56e).

Dans la foulée, Apostolos Konstantopoulos a manqué de mettre les Rats aux commandes, mais Mignolet a écarté sa frappe puissante (61e). Le Club a également tenté de reprendre l'avantage mais ni Hans Vanaken (68e) ni Meijer (70e) n'ont réussi à surprendre Shinton.