Personne ne sait comment ça rentre: cette joueuse mexicaine a déjà inscrit l'un des plus beaux buts de l'année

Sur un centre venu de la droite, Ovalle a tenté un geste improbable, sans même voir le ballon. "Je ne sais pas ce que j’ai fait. J’ai levé les jambes, j’ai touché le ballon et il est parti au deuxième poteau. Mon intention était de mettre le ballon en retrait... Mais il est rentré !", a-t-elle confié après la rencontre.

Lizbeth Ovalle a illuminé le championnat mexicain avec un but exceptionnel lors de la victoire des Tigres de Monterrey contre Guadalajara (2-0). La joueuse a réalisé un coup du scorpion magistral aux six mètres, envoyant le ballon directement dans la lucarne opposée.

Avec ce but d’anthologie, la Mexicaine pourrait bien prétendre au prix Marta, qui récompense depuis 2024 le plus beau but de l’année dans le football féminin. La saison est encore longue, mais son geste restera sans doute dans les mémoires.