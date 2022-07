Chelsea ne veut plus de lui: à peine arrivé, Romelu Lukaku pourrait déjà prolonger à l'Inter Milan

L'aventure de Romelu Lukaku à l'Inter Milan pourrait bien se prolonger. Le Diable Rouge a obtenu gain de cause cet été en étant finalement prêté au club italien, après un retour compliqué sous la vareuse de Chelsea. Lukaku n'est pas parvenu à s'installer confortablement dans le onze et n'a pas caché qu'il souhaitait revenir en Italie, dans le club où il a vécu la meilleure saison de sa carrière.

Selon le Sun, Chelsea a déjà conclu un accord de principe avec l'Inter Milan pour étendre le prêt de l'attaquant pour une année complémentaire. Les Blues ne verraient pas le retour du Belge d'un bon œil et pourraient donc lui laisser du temps en Italie. Rappelons que l'Inter paye 8 millions d'euros par an pour garder Lukaku dans le club.

Indice de crédibilité: 3/5, probable. L'aventure de Lukaku à Chelsea aura du mal à trouver un second souffle. Il y a clairement une rupture entre le club et le joueur, mais surtout entre le joueur et l'entraîneur. L'Inter ne s'en plaindra pas. Mais dans le même temps, nous ne sommes qu'en tout début de saison et, s'il performe à très haut niveau, Chelsea aurait tout intérêt à le rapatrier pour le vendre à prix d'or et récupérer une partie de son investissement d'origine. Il est encore trop tôt pour qu'une telle option s'applique.