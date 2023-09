Contre Toulouse, Lens veut enfin gagner en Ligue 1 après les espoirs nés à Séville

Les promesses du renouveau entrevues cette semaine à Séville en Ligue des champions (1-1) doivent porter Lens, dernier de Ligue 1, vers sa première victoire de la saison en Ligue 1 dimanche (15h00) lors de la 6e journée.

Les Sang et Or ont renoué mercredi en Andalousie avec quelques-unes de leurs forces de la saison dernière, parmi lesquelles la solidarité défensive et des individualités à nouveau au niveau. Tant mieux pour eux, car même si la saison ne fait que débuter, il y a déjà un sentiment d'urgence au club, lanterne rouge du championnat de France avec un seul point glané en cinq rencontres.