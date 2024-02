Coupe de France : Lyon file en demies aux tirs au but

Transféré au début du mercato hivernal pour 3,2 millions d'euros du club carioca de Botafogo, Perri (26 ans), titularisé à la place d'Anthony Lopes comme il l'avait déjà été au tour précédent face à Lille (2-1), s'est interposé sur la première tentative de Thomas Delaine alors que Lucas Perrin a envoyé le ballon dans les tribunes pour le cinquième tir au but strasbourgeois.

Lyon s'est qualifié pour les demi-finales de la coupe de France après avoir battu Strasbourg 0 à 0, 4 à 3 aux tirs au but mardi au Groupama stadium au terme d'un match médiocre dont le gardien brésilien Lucas Perri a été le héros.

L'OL continue sa bonne série et remporte ainsi son sixième match consécutif, deux en coupe et quatre en championnat.

A son tour, Perri, impressionnant par son envergure et son 1,97 m, illustre le mercato hivernal réussi de l'Olympique lyonnais qui lui permet de se retrouver à une marche de la finale.

Pour Strasbourg, le doute s'installe de plus en plus. Cette élimination survient après quatre défaites consécutives en Ligue 1 avec une fin de saison difficile en perspective, bien plus que pour l'OL qui paraît s'éloigner définitivement de la zone de relégation.

- Match de faible niveau -

Avant cette séance de tirs au but, les deux équipes ont livré un match de faible niveau avec de nombreuses approximations, conforme, finalement, au classement des deux clubs en L1 (10e et 13e).