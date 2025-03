Des chants honteux entendus dans des tribunes anglaises: "Il aurait dû y en avoir plus..."

Lors d'un match de Championship contre Watford, des supporteurs de Millwall ont entonné des chants abjects visant Jean-Philippe Mateta. L'attaquant français de Crystal Palace avait été gravement blessé une semaine plus tôt après un choc violent avec le gardien de Millwall, Liam Roberts.

Les supporteurs de Millwall se sont une nouvelle fois illustrés par des chants choquants ce samedi. Présents à Watford pour encourager leur équipe en Championship (D2 anglaise), certains d'entre eux ont repris des paroles visant directement Jean-Philippe Mateta, blessé grièvement une semaine auparavant. Parmi les chants entendus en arrière-plan de la retransmission de Sky Sports, on pouvait notamment percevoir : "25 points de suture, il aurait dû y en avoir plus" et "que sera, quoi qu'il en soit, Mateta est aux urgences".

Un choc d'une rare violence

Le 27 février, lors d'un match de FA Cup entre Millwall et Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta avait été violemment percuté par le gardien adverse Liam Roberts. Ce dernier, auteur d'une sortie extrêmement dangereuse, l'avait frappé en plein visage avec sa jambe tendue. Initialement, l'arbitre Michael Oliver n'avait pas signalé de faute, mais après intervention du VAR, Liam Roberts avait été expulsé. Jean-Philippe Mateta, quant à lui, avait été évacué sur civière, sous oxygène, avant de recevoir 25 points de suture à l'oreille.dhnet