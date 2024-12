Des matchs pourraient se jouer... sous 49,5 degrés: un rapport inquiète les organisateurs de la Coupe du Monde 2026

Le tournoi se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, durant la période des températures estivales les plus élevées en Amérique du Nord. L'étude, menée par Marek Konefal et ses collègues, révèle que 10 des 16 stades de la Coupe du monde exposeront probablement les joueurs à une chaleur dangereuse, les plus grands risques se situant dans les stades d'Arlington (Dallas) et de Houston, tous deux au Texas, et de Monterrey, au Mexique.

En utilisant les données du Copernicus Climate Change Service, les chercheurs ont simulé le climat de chaque site à l'aide de l'Universal Thermal Climate Index (UTCI), qui mesure comment le corps réagi aux conditions extérieures. Les résultats suggèrent que certains sites pourraient connaitre des valeurs UTCI supérieures à 49,5 degrés Celsius, un niveau qui pose un risque important de stress thermique. L'étude prévient que le stress thermique le plus important est attendu entre 14h et 17, avec les valeurs UTCI d'Arlington et de Houston dépassant les 50 degrés Celsius dans l'après-midi.