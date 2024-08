Des millions d'abonnés en quelques heures: Cristiano Ronaldo surprend et lance sa chaîne YouTube

Cristiano Ronaldo s'est lancé dans un tout nouveau challenge. Après le football et de nombreuses incursions dans le monde du business, CR7 sest laissé tenter par la création de contenus. Il a ainsi lancé sa propre chaîne YouTube, UR, activée il y a seulement quelques heures.

Le Portugais y promet des séquences originales, entre quiz, moments d'interview et surtout, une immersion plus profonde dans sa vie quotidienne. "On veut montrer des choses qu’ils ne connaissent pas, donner l'opportunité aux gens de savoir que nous sommes des gens de chair et de sang. Ce qu’ils verront, je ne peux pas le révéler", a expliqué Georgina, la compagne du joueur d'Al-Nassr.